Dove finiscono gli abiti dopo le sfilate? La seconda vita dei vestiti indossati in passerella

Life&People.it Splendidi, intatti, appena indossati: gli abiti dopo le sfilate dove finiscono? L’immaginario comune li colloca in magazzini segreti o archivi inaccessibili, ma la realtà è più complessa e affascinante. Il destino dei capi varia dal valore storico del look e della strategia commerciale. Ogni abito racconta un percorso differente: dai re-see agli archivi storici, cosa succede alle creazioni che calcano le passerelle durante la fashion week? Archivi e fondazioni: la memoria del brand. Le maison storiche, Chanel, Dior, Valentino, Prada, custodiscono ogni vestito come fosse un documento d’identità. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it