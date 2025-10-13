Dove e quando si terranno i funerali di Cesare Paciotti
Lutto nel mondo della moda che oggi piange Cesare Paciotti. Amici e familiari potranno salutarlo per l'ultima volta nel corso dei funerali, nella sua città. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il mondo della moda piange Cesare Paciotti: dove e quando si terranno i funerali - Amici e familiari potranno salutarlo per l'ultima volta nel corso dei funerali, nella sua città
Morto Cesare Paciotti, domani i funerali a Civitanova Marche - Si terranno domani, martedì 14 ottobre, a Civitanova Marche (Macerata), nella chiesa di San Pietro in Piazza XX Settembre, i funerali dello stilista e imprenditore Cesare Paciotti, deceduto ieri a 69 ... Come scrive msn.com