Dove e quando si terranno i funerali di Cesare Paciotti

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto nel mondo della moda che oggi piange Cesare Paciotti. Amici e familiari potranno salutarlo per l'ultima volta nel corso dei funerali, nella sua città. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: terranno - funerali

Morte Paolo Antonioli, i funerali dell'ex capitano del Frosinone si terranno sabato 2 agosto

Quando e dove si terranno i funerali di Pippo Baudo? Verranno trasmetti in TV?

Morte Pippo Baudo, i funerali si terranno a Militello il 20 agosto

terranno funerali cesare paciottiIl mondo della moda piange Cesare Paciotti: dove e quando si terranno i funerali - Amici e familiari potranno salutarlo per l'ultima volta nel corso dei funerali, nella sua città ... fanpage.it scrive

terranno funerali cesare paciottiMorto Cesare Paciotti, domani i funerali a Civitanova Marche - Si terranno domani, martedì 14 ottobre, a Civitanova Marche (Macerata), nella chiesa di San Pietro in Piazza XX Settembre, i funerali dello stilista e imprenditore Cesare Paciotti, deceduto ieri a 69 ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Terranno Funerali Cesare Paciotti