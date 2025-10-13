Dove e quando il funerale di Cesare Paciotti l’artigiano che fece della scarpa un oggetto di culto

Civitanova, 13 ottobre 2025 - Civitanova dirà addio a Cesare Paciotti domani ( foto ), 14 ottobre, mattina alle 10, nella chiesa di San Pietro, affacciata sulla piazza centrale della città. Il mondo della moda piange uno degli stilisti più rappresentativi, morto ieri sera, intorno alle 19, stroncato da un malore mentre si trovava nella sua villa di contrada Cavallino nella città alta. A trovarlo, riverso sul pavimento della camera da letto, è stata una donna del personale di servizio, che ha dato l’allarme ma quando sono arrivati i soccorsi per lui non c’era più niente da fare. Aveva 67 anni ed è stato e resta uno dei simboli del Made in Italy nel mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

