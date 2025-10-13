Dove andare in autunno | la nostra guida ai migliori itinerari tra Toscana e Dolomiti per un weekend tra spa foliage e piatti di stagione
Relax e foliage, vi aspetta tutto il bello della brutta stagione. È arrivato quel momento dell’anno perfetto per ascoltare il proprio corpo, ma anche per coccolarlo e concedergli qualche piccolo peccato di gola. Sembra quasi un controsenso, eppure scoprire i piatti genuini della tradizione, preparati con cura e senza eccessi, con ingredienti locali e stagionali, è una scelta per la salute, purché ci sia sempre moderazione. Quando poi profumano di bosco, il piacere si fa esperienza in un delizioso racconto dei territori e dei loro doni. Ed è così che i funghi e le castagne incontrano i dolci frutti tardivi come more e mirtilli, e le note più acidule di ribes e corbezzoli, magari sperimentando l’incontro con “vossignoria” il tartufo che veste di raffinatezza ogni portata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: andare - autunno
Dove andare al mare in Italia d’autunno
Sette paesi toscani perfetti per una gita d'autunno: ecco dove andare
Sardegna d’autunno: il mare che incanta. Ecco dove andare
Buongiorno, Leggo tanti commenti super positivi per visitare les Cotswold in autunno per via del foliage. Vale la pena di andare anche in inverno ( vacanze natalizie) o meglio andare altrove? Se si, dove in Inghilterra? Partenza da Bruxelles, Belgio. Grazie a t Vai su Facebook
Le sagre d'autunno nel Lazio: ecco dove andare. Castagne, uva, tartufi e polenta tra borghi e colline per trascorrere una domenica fuori porta tra i colori e il foliage d’autunno. Non sarà il Vermont, ma ci si accontenta. Di Gianluca Roselli - X Vai su X
Dove andare in autunno: la nostra guida ai migliori itinerari tra Toscana e Dolomiti per un weekend tra spa, foliage e piatti di stagione - Dai bagni di foresta in Trentino alle terme toscane, scopri le mete perfette per ricaricare le energie tra natura e benessere ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Street food d'autunno, tutti gli eventi in Emilia-Romagna: cosa fare e dove andare - L'estate è sulla via del tramonto, si avvicina la nuova stagione coi suoi colori e i suoi profumi: ecco le feste dei borghi della regione che celebrano l'inizio dell'autunno Bologna, 14 settembre 2024 ... Segnala ilrestodelcarlino.it