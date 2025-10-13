Relax e foliage, vi aspetta tutto il bello della brutta stagione. È arrivato quel momento dell’anno perfetto per ascoltare il proprio corpo, ma anche per coccolarlo e concedergli qualche piccolo peccato di gola. Sembra quasi un controsenso, eppure scoprire i piatti genuini della tradizione, preparati con cura e senza eccessi, con ingredienti locali e stagionali, è una scelta per la salute, purché ci sia sempre moderazione. Quando poi profumano di bosco, il piacere si fa esperienza in un delizioso racconto dei territori e dei loro doni. Ed è così che i funghi e le castagne incontrano i dolci frutti tardivi come more e mirtilli, e le note più acidule di ribes e corbezzoli, magari sperimentando l’incontro con “vossignoria” il tartufo che veste di raffinatezza ogni portata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dove andare in autunno: la nostra guida ai migliori itinerari tra Toscana e Dolomiti per un weekend tra spa, foliage e piatti di stagione