Doppo podio per l’Italia nel Grand Prix di judo a Lima con Giorgia Stangherlin ed Irene Pedrotti

Calato il sipario sulla seconda giornata di incontri al Coliseo Eduardo Dibos di Lima (Perù), sede del Gran Prix sudamericano e decimo appuntamento stagionale (escludendo le rassegne iridate giovanili e non) del World Tour 2025 di judo. Un day-2 in cui sono state protagoniste quattro categorie di peso: -73 e -81 kg maschili; -63 e -70 kg femminili. In casa Italia, dopo aver festeggiato il successo ieri nei -66 kg di Valerio Accogli, nel secondo giorno di match sono arrivati altri risultati considerevoli. Il riferimento è ai -70 kg dove sono state due le atlete a salire sul podio, ovvero Giorgia Stangherlin (seconda) e Irene Pedrotti (terza). 🔗 Leggi su Oasport.it

