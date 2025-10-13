Doppio lampo di Ceccon in Coppa del Mondo | l’azzurro terzo nei 50 farfalla e nei 100 dorso nel giro di 10 minuti a Carmel
Si chiude con un doppio terzo posto di grande valore firmato Thomas Ceccon la prima tappa di Coppa del Mondo nella californiana Carmel, per l’ Italia del nuoto che prende quota in un panorama già zeppo di atleti in grande condizione. La terza giornata di finali per gli azzurri è stata caratterizzata anche dall’ ottavo posto nei 400 misti di un Alberto Razzetti ancora lontano dalla migliore condizione e in piena preparazione per presentarsi al meglio agli Europei di inizio dicembre. Anche Thomas Ceccon non può essere al meglio, ma il talento e la voglia di strappare risultati di qualità gli hanno permesso di salire due volte sul podio nel giro di dieci minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it
