C 'è chi arriva da Torino, chi da Roma, chi da scuole di periferia e chi da licei storici. Tutti con lo stesso obiettivo: capire se le materie STEM, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, possano davvero diventare terreno di possibilità per le nuove generazioni. E soprattutto per le ragazze. È questo il cuore pulsante dello STEM Women Congress 2025, che il 15 ottobre chiuderà il suo viaggio italiano con una giornata intensa, partecipata, piena di voci e visioni. Da Marie Curie a Fabiola Gianotti: viaggi alla scoperta delle scienziate

Dopo un anno di tappe in tutta Italia, il Congresso internazionale dedicato all'inclusione femminile nelle STEM arriva a Milano per raccontare un nuovo modo di immaginare il futuro delle scienze con le ragazze protagoniste