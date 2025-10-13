Dopo un anno di tappe in tutta Italia il Congresso internazionale dedicato all’inclusione femminile nelle STEM arriva a Milano per raccontare un nuovo modo di immaginare il futuro delle scienze con le ragazze protagoniste

Iodonna.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C ’è chi arriva da Torino, chi da Roma, chi da scuole di periferia e chi da licei storici. Tutti con lo stesso obiettivo: capire se le materie STEM, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, possano davvero diventare terreno di possibilità per le nuove generazioni. E soprattutto per le ragazze. È questo il cuore pulsante dello STEM Women Congress 2025, che il 15 ottobre chiuderà il suo viaggio italiano con una giornata intensa, partecipata, piena di voci e visioni. Da Marie Curie a Fabiola Gianotti: viaggi alla scoperta delle scienziate X Leggi anche › Parità: quanta strada da fare ancora? Lo STEM Women Congress chiude il suo viaggio a Milano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

