Chi lo dice alla sinistra che l'odiato Donald Trump ha convinto gli israeliani e soprattutto il mondo islamico a siglare la pace? In un attimo si schianta tutta retorica dell'opposizione e con essa le sparate di Francesca Albanese, l'ultima paladina della sinistra "orfana", per motivi diversi, di Soumahoro e Ilaria Salis. Il commento del direttore Tommaso Cerno a Chiedo per un amico con Ginevra Terracina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dopo Soumahoro e Salis la sinistra si schianta su Albanese. Cerno: dirà grazie a Trump?