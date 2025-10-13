Dopo Io Canto Senior su Canale 5 Emiliano Curioni lancia il nuovo singolo Oltre le stelle

Lopinionista.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MILANO – È in radio “Oltre le stelle”, il singolo inedito di Emiliano Curioni che, dopo aver partecipato a Io Canto Senior su Canale 5, si propone al pubblico con un brano intenso ed emozionante, disponibile dallo stesso giorno su tutte le piattaforme digitali. «Ho raccontato a Joe Migliozzi, che ha scritto musica e testo di questo brano, la mia voglia di ricominciare e di rimettermi in gioco, dopo un periodo buio della mia vita dove ho sofferto non solo per amore – afferma Emiliano Curioni – e so che non tutti riescono, io per fortuna caratterialmente sono un combattente e non mi sono fatto sopraffare dallo sconforto totale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

dopo io canto senior su canale 5 emiliano curioni lancia il nuovo singolo oltre le stelle

© Lopinionista.it - Dopo Io Canto Senior, su Canale 5, Emiliano Curioni lancia il nuovo singolo “Oltre le stelle”

In questa notizia si parla di: dopo - canto

Mektoub, My Love: Canto Due, recensione: dopo lo scandalo, per Kechiche arriva la fine della gioventù

Serena Brancale, prima e dopo: dagli esordi alle lacrime per Sanremo e la nuova avventura a «Io canto Family»

dopo io canto seniorEmiliano Curioni pubblica “Oltre le stelle”, il nuovo singolo dopo Io Canto Senior - Emiliano Curioni pubblica “Oltre le stelle”, il nuovo singolo dopo Io Canto Senior ... Secondo politicamentecorretto.com

Alberico Lombardi, il prof. cantante: “Dopo Io Canto Senior l’affetto è stato travolgente” - A gennaio 2025, Alberico Lombardi, il professore cantante, ha trionfato nella prima edizione di Io Canto Senior, il talent show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, che elegge la voce più promettente ... Riporta dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Dopo Io Canto Senior