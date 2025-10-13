Dopo Io Canto Senior su Canale 5 Emiliano Curioni lancia il nuovo singolo Oltre le stelle
MILANO – È in radio “Oltre le stelle”, il singolo inedito di Emiliano Curioni che, dopo aver partecipato a Io Canto Senior su Canale 5, si propone al pubblico con un brano intenso ed emozionante, disponibile dallo stesso giorno su tutte le piattaforme digitali. «Ho raccontato a Joe Migliozzi, che ha scritto musica e testo di questo brano, la mia voglia di ricominciare e di rimettermi in gioco, dopo un periodo buio della mia vita dove ho sofferto non solo per amore – afferma Emiliano Curioni – e so che non tutti riescono, io per fortuna caratterialmente sono un combattente e non mi sono fatto sopraffare dallo sconforto totale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: dopo - canto
Mektoub, My Love: Canto Due, recensione: dopo lo scandalo, per Kechiche arriva la fine della gioventù
Serena Brancale, prima e dopo: dagli esordi alle lacrime per Sanremo e la nuova avventura a «Io canto Family»
*La Sezione Corazzieri *informa* *12 ottobre 1946 - L'Italia adotta l'Inno di Mameli come inno nazionale provvisorio* Dopo la seconda guerra mondiale, con il referendum del 2 giugno 1946, l'Italia diventò una Repubblica e il Canto degli Italiani fu scelto, dura Vai su Facebook
Emiliano Curioni pubblica “Oltre le stelle”, il nuovo singolo dopo Io Canto Senior - Emiliano Curioni pubblica “Oltre le stelle”, il nuovo singolo dopo Io Canto Senior ... Secondo politicamentecorretto.com
Alberico Lombardi, il prof. cantante: “Dopo Io Canto Senior l’affetto è stato travolgente” - A gennaio 2025, Alberico Lombardi, il professore cantante, ha trionfato nella prima edizione di Io Canto Senior, il talent show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, che elegge la voce più promettente ... Riporta dilei.it