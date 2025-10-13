dopo io canto senior su canale 5 emiliano curioni lancia il nuovo singolo oltre le stelle

MILANO – È in radio “Oltre le stelle”, il singolo inedito di Emiliano Curioni che, dopo aver partecipato a Io Canto Senior su Canale 5, si propone al pubblico con un brano intenso ed emozionante, disponibile dallo stesso giorno su tutte le piattaforme digitali. «Ho raccontato a Joe Migliozzi, che ha scritto musica e testo di questo brano, la mia voglia di ricominciare e di rimettermi in gioco, dopo un periodo buio della mia vita dove ho sofferto non solo per amore – afferma Emiliano Curioni – e so che non tutti riescono, io per fortuna caratterialmente sono un combattente e non mi sono fatto sopraffare dallo sconforto totale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

