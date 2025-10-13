Dopo il caffè a Monza arriva il farmaco sospeso
Un "farmaco sospeso" per aiutare chi è in difficoltà economica e fatica ad acquistare le medicine. È questo lo spirito del progetto "Farmaco sospeso insieme doniamo salute" che vedrà collaborare comitato monzese di Croce rossa e le farmacie Dottor Max a Monza, in corso Milano e in via Lario.Come. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
