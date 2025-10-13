Dopo Gaza Kiev | Trump punta al bis con la pace in Ucraina Zelensky atteso alla Casa Bianca il 17 ottobre

Dopo Gaza, Kiev: il presidente statunitense, Donald Trump, riceverà la sua controparte ucraina, Volodymyr Zelensky, venerdì alla Casa Bianca per “colloqui su come possano costringere il leader russo Vladimir Putin a sedersi al tavolo negoziale”. Lo riporta il Financial Times citando tre fonti a conoscenza dei piani. Trump usa missili e carota con Putin. Ma il presidente americano punta in cuor suo, dopo il successo di Gaza, a raggiungere la pace anche a Kiev. Non demordendo dall’invio dei missili Tomahawk all’Ucraina. Leggi anche Trump è arrabbiato per i raid russi su Kiev e fa la faccia feroce a Putin: "Possiamo far collassare Mosca". 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

