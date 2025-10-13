Dopo due anni liberi i 20 ostaggi vivi i corpi dei morti restituiti nel pomeriggio Trump parla alla Knesset | Oggi un nuovo inizio

Tutto pronto in Egitto per il vertice che segnerà la firma della prima parte dell'accordo tra Israele e Hamas. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Dopo due anni liberi i 20 ostaggi vivi, i corpi dei morti restituiti nel pomeriggio. Trump parla alla Knesset: «Oggi un nuovo inizio»

In questa notizia si parla di: dopo - anni

Mariah carey torna dopo 7 anni con il album qui per tutto

X-Men svela la potenza dell’omega mutant più sottovalutato dopo 28 anni

Swat kats torna dopo 30 anni: tutte le novità

"Dopo 2 anni gli ultimi ostaggi stanno tornando a casa. Un punto di partenza di un processo che si prospetta lungo e complesso. Il piano di Trump in 20 punti dà le linee generali, ma i dettagli sono tuti da definire" Valeria Talbot ? #nonstopnews LIVE ? - X Vai su X

Un uomo rivela dopo 10 anni alla moglie la sua fantasia di vederla con un altro uomo. La sessuologa: "Deve restare solo una fantasia" - facebook.com Vai su Facebook

Scontri dopo il corteo per la Palestina, subito liberi i due antagonisti fermati - Mario Rovoletto, studente padovano di 19 anni, e Giancarlo Morieri, bolognese di 38, sono stati rimessi in libertà lunedì mattina a piazzale Clodio dopo l’udienza di convalida dell’arresto da parte de ... Lo riporta roma.corriere.it

A due anni dall’abbattimento dei maiali di Sairano, ecco cos’è cambiato nei Santuari di Animali Liberi - Sono passati due anni dai tragici fatti del 20 settembre 2023: il giorno in cui tutto è finito e tutto ha avuto inizio, stravolgendo per sempre il mondo dei Santuari di Animali Liberi in Italia. Da ilfattoquotidiano.it