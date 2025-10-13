Dopo due anni liberi i 20 ostaggi in vita Trump alla Knesset | Alba storica a Gaza ci sia vita migliore Netanyahu |  I prossimi anni siano tempi di pace in Israele e fuori

Xml2.corriere.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto in Egitto per il vertice che segnerà la firma della prima parte dell'accordo tra Israele e Hamas. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

dopo due anni liberi i 20 ostaggi in vita trump alla knesset alba storica a gaza ci sia vita migliore netanyahu 160i prossimi anni siano tempi di pace in israele e fuori

© Xml2.corriere.it - Dopo due anni liberi i 20 ostaggi in vita. Trump alla Knesset: «Alba storica, a Gaza ci sia vita migliore». Netanyahu: «I prossimi anni siano tempi di pace in Israele e fuori»

In questa notizia si parla di: dopo - anni

Mariah carey torna dopo 7 anni con il album qui per tutto

X-Men svela la potenza dell’omega mutant più sottovalutato dopo 28 anni

Swat kats torna dopo 30 anni: tutte le novità

Il giorno degli ostaggi: la liberazione dopo due anni. Hamas pubblica i nomi. Trump: "La guerra è finita" - Lo scambio di prigionieri rappresenta la prima tappa del piano per mettere fine alle ostilità a Gaza. today.it scrive

dopo due anni liberiScontri dopo il corteo per la Palestina, subito liberi i due antagonisti fermati - Mario Rovoletto, studente padovano di 19 anni, e Giancarlo Morieri, bolognese di 38, sono stati rimessi in libertà lunedì mattina a piazzale Clodio dopo l’udienza di convalida dell’arresto da parte de ... Segnala roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Dopo Due Anni Liberi