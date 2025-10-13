Nel 2015 H&M approda per la prima volta in India. Ora, nel 2025, H&M Beauty diventa una realtà anche nel subcontinente indiano. Il colosso mondiale ha infatti deciso di lanciare una linea di prodotti di bellezza. La notizia arriva direttamente dal Times of India. Per il brand si tratta di un ulteriore passo nella strategia di diversificazione dell’azienda. H&M lancia la sezione beauty in India. A commentare questa scelta di lanciare, appunto, una linea beauty anche “dall’altra parte del mondo” è stata Cathrine Wigzell, responsabile globale di H&M Beauty. La manager ha infatti dichiarato che l’obiettivo è proprio quello di sfruttare la forza del marchio di moda per far “crescere il segmento beauty in uno dei mercati più popolosi e dinamici del mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dopo dieci anni dal suo debutto, in India arriva anche H&M Beauty