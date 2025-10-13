Dopo dieci anni dal suo debutto in India arriva anche H&M Beauty
Nel 2015 H&M approda per la prima volta in India. Ora, nel 2025, H&M Beauty diventa una realtà anche nel subcontinente indiano. Il colosso mondiale ha infatti deciso di lanciare una linea di prodotti di bellezza. La notizia arriva direttamente dal Times of India. Per il brand si tratta di un ulteriore passo nella strategia di diversificazione dell’azienda. H&M lancia la sezione beauty in India. A commentare questa scelta di lanciare, appunto, una linea beauty anche “dall’altra parte del mondo” è stata Cathrine Wigzell, responsabile globale di H&M Beauty. La manager ha infatti dichiarato che l’obiettivo è proprio quello di sfruttare la forza del marchio di moda per far “crescere il segmento beauty in uno dei mercati più popolosi e dinamici del mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: dopo - dieci
L’espansione conquista nuovi fan dopo dieci anni come capolavoro della fantascienza
Dieci Hag colpisce a Bayer Leverkusen dopo essere stato licenziato due partite in una nuova stagione
Bonus bebè e affitti della Regione, dieci anni dopo la bocciatura finale: discriminatori per gli stranieri
Guasto e stop nel giorno dell’atteso ritorno dopo dieci edizioni. Folle di turisti e residenti a passeggio lungo la Napoleonica: la regata vista e raccontata dall’alto - facebook.com Vai su Facebook
Dieci anni dopo l’attacco di Kunduz. Colpire un ospedale è un atto d’odio (di R. Fricke, Msf) - X Vai su X
Unabomber, dopo due anni e mezzo la notizia folle sul Dna. Come è potuto succedere - L’indagine sul mistero di Unabomber sembra avviarsi a una conclusione senza soluzione. Si legge su thesocialpost.it
Il ritorno delle sanzioni dell’ONU contro l’Iran, dieci anni dopo - Dalle prime ore di domenica 28 settembre l’ONU ha ripristinato alcune pesanti sanzioni economiche contro l’Iran. Segnala ilpost.it