Dopo aver raccontato sul grande schermo le vite fragili di adolescenti di un quartiere popolare di Crotone il docufilm Lux Santa viene proiettato in alcuni istituti penitenziari per stimolare la riflessione e favorire il cambiamento

L addove le opportunità per i giovani scarseggiano e il pericolo di inciampare nella delinquenza è dietro l’angolo, la cultura può offrire barlumi di speranza. Ne dà prova Lux Santa, il docufilm con cui il regista Matteo Russo porta sul grande schermo le vite fragili di adolescenti di un quartiere popolare della città di Crotone. “Grazie ragazzi” esce al cinema: Antonio Albanese tra detenuti e passione attoriale X Le maestose piramidi di legno, che ardono per celebrare la tradizione del fuoco di Santa Lucia, diventano metafora della vetta spirituale scalata dai ragazzi per superare gli ostacoli e brillare sotto una nuova luce. 🔗 Leggi su Iodonna.it

