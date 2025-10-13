Dopo aver raccontato sul grande schermo le vite fragili di adolescenti di un quartiere popolare di Crotone il docufilm Lux Santa viene proiettato in alcuni istituti penitenziari per stimolare la riflessione e favorire il cambiamento
L addove le opportunità per i giovani scarseggiano e il pericolo di inciampare nella delinquenza è dietro l’angolo, la cultura può offrire barlumi di speranza. Ne dà prova Lux Santa, il docufilm con cui il regista Matteo Russo porta sul grande schermo le vite fragili di adolescenti di un quartiere popolare della città di Crotone. “Grazie ragazzi” esce al cinema: Antonio Albanese tra detenuti e passione attoriale X Le maestose piramidi di legno, che ardono per celebrare la tradizione del fuoco di Santa Lucia, diventano metafora della vetta spirituale scalata dai ragazzi per superare gli ostacoli e brillare sotto una nuova luce. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: dopo - aver
Lilo & Stitch della Disney finalmente arriva in versione digitale dopo aver superato il miliardo di dollari al botteghino
I campioni del mondo raggiungono la prima finale di euro dopo aver eliminato Die NationalElf
I baby pirati fuggiti dopo aver travolto e ucciso Cecilia De Astis: “Siamo scappati per paura”
#Stellantis corre a Piazza Affari (+3%) dopo aver chiuso venerdì con un tonfo di oltre il 7% e dopo aver deciso di rinviar da marzo a giugno 2026 il nuovo piano di Filosa. L'analisi di Fabrizio Barini (Integrae Sim): "La domanda del settore non cresce, non si ries - X Vai su X
Ecco la storia del produttore che, dopo aver inizialmente puntato sui rossi del Roero, si è concentrato sull’arneis, considerato ingiustamente per decenni un vitigno minore. Vai su Facebook
Alibaba vola dopo aver raccolto 3,2 miliardi per il più grande investimento in AI e cloud della Cina - Alibaba corre per quasi il 6% a Hong Kong, venerdì 12 settembre, un rally del 15% negli ultimi cinque giorni (+84% da inizio 2025) dopo che il colosso cinese ha raccolto questa settimana 3,2 miliardi ... Secondo milanofinanza.it