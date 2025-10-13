Dopo 20 anni ripaga il piccolo furto al mercatino con una lettera di scuse Il titolare lo ringrazia

Una storia che commuove e che dimostra come anche i piccoli gesti possano avere un significato profondo. Una vicenda iniziata vent'anni prima e di cui nessuno, probabilmente, sapeva nulla. A parte la persona che di quel ricordo non era per niente fiero e che infine ha deciso di riscattarsi. Tutto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it