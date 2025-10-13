Donnarumma è il miglior acquisto in Premier dell’estate per rapporto qualità-prezzo Athletic

Il portale sportivo del NY Times The Athetic ha chiesto a venti agenti di decretare quale fosse stato il miglior acquisto dell’estate in Premier League. La maggioranza ha risposto Gigio Donnarumma al Manchester City (5 voti su 20), superando il prestito di Jack Grealish all’Everton (4 voti). Completa il podio Viktor Gyokeres all’Arsenal (2 voti). Donnarumma al City votato come miglior acquisto del calciomercato estivo. The Athletic riporta: Donnarumma spinge davvero il City per una possibile conquista del titolo. Salverà molti gol in questa stagione. Quindi è il miglior affare, soprattutto per quanto lo hanno pagato, che combina sia il talento del portiere italiano, sia la sua età (26 anni), sia la cifra con cui è arrivato circa 35 milioni, ndr. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

