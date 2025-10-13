Tempo di lettura: < 1 minuto “Abbiamo tutti le mani sporche, per le violenze e per il degrado del quartiere. Nessuno è innocente, anzi, siamo tutti colpevoli!”. E’ il messaggio lanciato dai residenti della zona di Porta Capuana a Napoli che, dopo la violenza sessuale nella notte tra sabato e domenica e l’ennesima rissa notturna, hanno inscenato un flash mob tingendosi le mani con vernice nera e lasciando poi le impronte su un lenzuolo bianco esposto sotto l’arco di uno degli antichi accessi alla città. “La responsabilità è di tutti noi – ha spiegato Raffaella Guarracino, assessore al welfare della quarta municipalità, tra le promotrici dell’iniziativa – e prima di rappresentare una istituzione sono donna e soprattutto mamma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Donna violentata a Napoli, flash mob con mani tinte di nero