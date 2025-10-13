Donna ferita a coltellate dall' ex nel Siracusano | ricoverata in gravi condizioni | Un mese fa lo aveva denunciato

La 33enne è stata aggredita all’uscita dal lavoro davanti a una casa di cura a Canicattini Bagni. L'uomo, 34enne, è stato arrestato per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Donna ferita a coltellate dall'ex nel Siracusano: ricoverata in gravi condizioni | Un mese fa lo aveva denunciato

Donna ferita a coltellate dall'ex nel Siracusano: ricoverata in gravi condizioni | Un mese fa lo aveva denunciato - Una donna di 33 anni si trova ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale Umberto I di Siracusa dopo essere stata accoltellata nel primo pomeriggio di lunedì 13 ottobre all'uscita dal suo posto d ... Riporta msn.com

Trentatrenne accoltellata più volte dall'ex, è in fin di vita: «L'ha aspettata fuori dal posto di lavoro». L'aggressione, la fuga e l'arresto - Una donna di 33 anni è stata accoltellata dal suo ex compagno, un 34enne di Avola, intorno alle 14 di lunedì 13 ottobre 2025. Scrive leggo.it