Donna di 24 anni rapina un' edicola e fa a botte con i poliziotti ad Amatrice

Una 24enne arrestata ad Amatrice per rapina impropria, resistenza e porto d’armi dopo furto e aggressione in un centro commerciale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Donna di 24 anni rapina un'edicola e fa a botte con i poliziotti ad Amatrice

