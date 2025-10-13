Donna accoltellata dall' ex nel Siracusano è in fin di vita
Palermo, 13 ottobre 2025 - Una donna di 33 anni è stata accoltellata a Canicattini Bagni nel Siracusano dal suo ex, un uomo di 34 anni di Avola. La donna è stata trasportata in gravi condizioni nell'ospedale Umberto I. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, intorno alle 14, l'ex compagno si sarebbe recato nella casa di cura dove lavora la vittima per aggredirla. Sembra che mentre la donna stava salendo in auto per tornare a casa, l'uomo si sarebbe avvicinato e l'avrebbe accoltellata. Un collega di lavoro avrebbe dato subito l'allarme e chiamato i soccorsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: donna - accoltellata
Donna accoltellata a Bologna, lo sgomento dei vicini: “Sentite urla strazianti. Speriamo torni a casa”
Accoltellata dall'ex nella sala slot, la donna che l'ha salvata: «Tutti i maschi sono scappati. Lei mi implorava, ho fatto solo quel che andava fatto»
Accoltellata dal compagno a Boffalora. Lo choc dei primi soccorritori: “Quella donna era una maschera di sangue”
Tgr Rai Lombardia. . Una donna di 35 anni è stata accoltellata durante la festa del paese a Boffalora sopra Ticino, nel Milanese. Non sarebbe in pericolo di vita. Servizio di Alessandra Farina https://www.rainews.it/tgr/lombardia/video/2025/09/tentato-femminici - facebook.com Vai su Facebook
Donna uccisa a Latina, fermata l'ex badante. È stata scoperta con degli oggetti della vittima. La 63enne ieri era stata ritrovata accoltellata alla gola nel suo letto #ANSA - X Vai su X
Donna accoltellata dal suo ex a Canicattini Bagni nel Siracusano, è in gravi condizioni - Una donna di 33 anni è stata accoltellata dal suo ex compagno 34enne a Canicattini Bagni nel Siracusano. ilfattoquotidiano.it scrive
Donna accoltellata dall'ex nel Siracusano, è grave - Una donna di 33 anni è stata accoltellata a Canicattini Bagni nel Siracusano dal suo ex, un uomo di 34 anni di Avola. Lo riporta ansa.it