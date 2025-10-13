Donna accoltellata dall' ex nel Siracusano è in fin di vita

Palermo, 13 ottobre 2025 - Una donna di 33 anni è stata accoltellata a Canicattini Bagni nel Siracusano dal suo ex, un uomo di 34 anni di Avola. La donna è stata trasportata in gravi condizioni nell'ospedale Umberto I. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, intorno alle 14, l'ex compagno si sarebbe recato nella casa di cura dove lavora la vittima per aggredirla. Sembra che mentre la donna stava salendo in auto per tornare a casa, l'uomo si sarebbe avvicinato e l'avrebbe accoltellata. Un collega di lavoro avrebbe dato subito l'allarme e chiamato i soccorsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

