Donna accoltellata dall’ex nel Siracusano è gravissima

Donna accoltellata a Bologna, lo sgomento dei vicini: “Sentite urla strazianti. Speriamo torni a casa”

Accoltellata dall'ex nella sala slot, la donna che l'ha salvata: «Tutti i maschi sono scappati. Lei mi implorava, ho fatto solo quel che andava fatto»

Accoltellata dal compagno a Boffalora. Lo choc dei primi soccorritori: “Quella donna era una maschera di sangue”

Una donna di 33 anni è stata accoltellata a Canicattini Bagni nel Siracusano dal suo ex, un uomo di 34 anni di Avola. La donna è stata trasportata in gravi condizioni nell'ospedale Umberto I foto credit: ANSA / Stafania Passarella - X Vai su X

