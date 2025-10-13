Donna accoltellata dall' ex | è gravissima

Leggo.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 33 anni è stata accoltellata a Canicattini Bagni nel Siracusano dal suo ex, un uomo di 34 anni di Avola. La donna è stata trasportata in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Leggo.it

