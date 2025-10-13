Donna accoltellata dal suo ex a Canicattini Bagni nel Siracusano è in gravi condizioni

Una donna di 33 anni è stata accoltellata a Canicattini Bagni nel Siracusano dal suo ex, un uomo di 34 anni di Avola. La donna è stata trasportata in gravi condizioni nell’ospedale Umberto. Laggressore è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, intorno alle 14, l’ex compagno si è presentato nella casa di cura dove lavora la vittima per aggredirla. Secondo la prima ricostruzione mentre la donna stava salendo in auto per tornare a casa, l’uomo si sarebbe avvicinato e l’avrebbe accoltellata. Un collega di lavoro avrebbe dato subito l’allarme e chiamato i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

