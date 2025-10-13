Donare | un gesto che unisce supermercati Visotto raccoglie fondi per arte e libro
Dall’8 ottobre al 4 novembre, Supermercati Visotto promuove una raccolta fondi grazie alla quale vengono devoluti 0,50 euro in favore di Arte e Libro per ogni confezione di frutta secca acquistata tra quelle selezionate dalla Visotto.Arte e Libro è una cooperativa sociale, nata a Udine nel 1984. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: donare - gesto
Donare e riciclare, la gentilezza parte da un gesto
Che questo mio piccolo gesto possa donare un sorriso - facebook.com Vai su Facebook
Cena di Natale offerta ai più bisognosi, il gesto di un supermercato del Regno Unito - Da sempre apprezzato per le sue offerte e i prezzi convenienti, Aldi è uno dei supermercati più in voga nel Regno Unito. Si legge su gamberorosso.it