Donano oltre mille ore di ferie e permessi alla collega malata | Gesto che restituisce dignità e sicurezza

Un centinaio di colleghi di una lavoratrice malata hanno raccolto circa 1070 ore, per un totale di quasi 130 giorni di ferie che potrà trascorrere a casa per curarsi, dopo aver esaurito tutti gli istituti contrattuali e di legge a sua disposizione. La bella storia di solidarietà arriva dallo stabilimento della multinazionale svedese Electrolux di Susegana, in provincia di Treviso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

