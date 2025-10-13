Donald Trump in volo verso Israele | La guerra è finita Okay? Lo capite?
Parlando ai giornalisti sull'Air Force One all'inizio della visita "molto speciale" in Medio Oriente, Donald Trump ha smorzato i timori relativi al cessate il fuoco e all'accordo di rilascio degli ostaggi tra Israele e Hamas. "La guerra è finita. Okay? Lo capite?", ha detto il 79enne presidente americano quando gli è stato chiesto se fosse sicuro che il conflitto tra lo stato ebraico e il movimento integralista islamico palestinese fosse concluso. Alla domanda se il cessate il fuoco avrebbe retto, ha aggiunto: "Penso che durerà. Credo che la gente sia stanca. Sono passati secoli". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: donald - trump
Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park
La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein
Il falso video del Presidente della Liberia Joseph Boakai contro Donald Trump
Trump su accordo a Gaza: "La guerra è finita". Parlando ai giornalisti sull'Air Force One all'inizio della visita "molto speciale" in Medio Oriente, Donald Trump ha smorzato i timori relativi al cessate il fuoco e all'accordo di rilascio degli ostaggi tra Israele e Hama - facebook.com Vai su Facebook
MEDIO ORIENTE | Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta guardando in diretta streaming il rilascio in corso degli ostaggi israeliani da Gaza mentre si trova a bordo dell'Air Force One, in viaggio verso Israele #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/20 - X Vai su X
Bus della croce rossa arrivati nella Striscia: è l'ora degli ostaggi. Trump in volo verso Israele: "La guerra è finita" - Gli autobus della Croce Rossa stanno arrivando nella parte centrale della Striscia di Gaza in vista del previsto rilascio degli ostaggi e dello scambio di prigionieri. Riporta msn.com
Trump segue il rilascio in streaming dall'Air Force One - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta guardando in diretta lo streaming del rilascio in corso degli ostaggi israeliani da Gaza mentre si trova a bordo dell'Air Force One, in viaggio verso I ... Si legge su ansa.it