Donald Trump in Israele per il rilascio degli ostaggi l’ovazione della Knesset Ora il discorso sulla pace in Medio Oriente – Foto e video

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato in Israele per celebrare l’accordo di cessate il fuoco a Gaza che la Casa Bianca ha spinto nelle scorse settimane sino all’ok di tutti i partner. Ad accogliere Trump sulla pista dell’aeroporto Ben Gurion – proprio nelle ore in cui Hamas liberava gli ultimi 20 ostaggi vivi – le massime autorità di Israele: il premier Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog. E poi l’inviato Usa Steve Witkoff e Jared Kushner, in Israele già da giorni dopo aver chiuso per conto di Trump l’intesa a Sharm el-Sheikh: là dove la delegazione di massimo livello Usa volerà poi nel primo pomeriggio per la firma dell’«accordo di pace in Medio Oriente», come lo chiama la Casa Bianca. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: donald - trump

Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park

La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein

Il falso video del Presidente della Liberia Joseph Boakai contro Donald Trump

“La guerra è finita” - Donald J. Trump - X Vai su X

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che l'accordo di pace per Gaza «potrebbe essere la cosa più importante in cui abbia mai preso parte» Vai su Facebook

Trump alla Knesset: «Vittoria Israele porti pace in Medio Oriente». E all’Iran: «Mano aperta» - Il presidente americano Donald Trump ha tenuto un discorso stamattina alla Knesset, il parlamento israeliano, quasi in contemporanea con il rilascio degli ostaggi ancora vivi detenuti da Hamas. Segnala ilsole24ore.com

È cominciato il rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi, mentre Trump è sbarcato in Medio Oriente - Intanto migliaia di palestinesi stanno rientrando nelle città del nord della Striscia trovando morte e distruzione, nel tentativo di recuperare i morti dalle macerie. Da wired.it