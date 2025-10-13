Donald Trump in Israele nel giorno del rilascio degli ostaggi | Oggi è un nuovo inizio – Foto e video

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato in Israele per celebrare l’accordo di cessate il fuoco a Gaza che la Casa Bianca ha spinto nelle scorse settimane sino all’ok di tutti i partner. Ad accogliere Trump sulla pista dell’aeroporto Ben Gurion – proprio nelle ore in cui Hamas liberava gli ultimi 20 ostaggi vivi – le massime autorità di Israele: il premier Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog. E poi l’inviato Usa Steve Witkoff e Jared Kushner, in Israele già da giorni dopo aver chiuso per conto di Trump l’intesa a Sharm el-Sheikh: là dove la delegazione di massimo livello Usa volerà poi nel primo pomeriggio per la firma dell’«accordo di pace in Medio Oriente», come lo chiama la Casa Bianca. 🔗 Leggi su Open.online