Donald Trump in Israele nel giorno del rilascio degli ostaggi | Oggi è un nuovo inizio – Foto e video
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato in Israele per celebrare l’accordo di cessate il fuoco a Gaza che la Casa Bianca ha spinto nelle scorse settimane sino all’ok di tutti i partner. Ad accogliere Trump sulla pista dell’aeroporto Ben Gurion – proprio nelle ore in cui Hamas liberava gli ultimi 20 ostaggi vivi – le massime autorità di Israele: il premier Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog. E poi l’inviato Usa Steve Witkoff e Jared Kushner, in Israele già da giorni dopo aver chiuso per conto di Trump l’intesa a Sharm el-Sheikh: là dove la delegazione di massimo livello Usa volerà poi nel primo pomeriggio per la firma dell’«accordo di pace in Medio Oriente», come lo chiama la Casa Bianca. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: donald - trump
Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park
La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein
Il falso video del Presidente della Liberia Joseph Boakai contro Donald Trump
Un’enorme scritta di ringraziamento al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è comparsa sulla spiaggia di Tel Aviv. "Grazie", si legge nell’immagine raffigurante la sagoma della testa di Trump sospesa sopra due strisce blu con le stelle di David blu che si - X Vai su X
Trump su accordo a Gaza: "La guerra è finita". Parlando ai giornalisti sull'Air Force One all'inizio della visita "molto speciale" in Medio Oriente, Donald Trump ha smorzato i timori relativi al cessate il fuoco e all'accordo di rilascio degli ostaggi tra Israele e Hama - facebook.com Vai su Facebook
Israele: Trump alla Knesset, "giorno bellissimo, un nuovo inizio" - E' quanto scritto dal presidente ... ilsole24ore.com scrive
Donald Trump arriva in Israele accolto da Netanyahu: due autocrati per un giorno comunque storico - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è arrivato in Israele per rivolgersi al Parlamento israeliano, prima di recarsi a Sharm el- Secondo globalist.it