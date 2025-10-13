Donald Trump è atterrato in Israele accoglienza da star con Herzog e Netanyahu – Il video
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato a Tel Aviv. In mattinata terrà un discorso alla Knesset, il Parlamento israeliano, per celebrare l’accordo di cessate il fuoco che la Casa Bianca ha spinto sino all’ok di tutti i partner nelle scorse settimane. Dovrebbe anche incontrare i famigliari degli ostaggi che Hamas sta rilasciando da Gaza proprio questa mattina. Ad attendere Trump sulla pista dell’aeroporto ci sono le massime autorità di Israele: il premier Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog. E poi l’inviato Usa Steve Witkoff e Jared Kushner, in Israele già da giorni dopo aver chiuso per conto di Trump l’intesa a Sharm el Sheikh. 🔗 Leggi su Open.online
