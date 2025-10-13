Donald Trump arriva a Sharm el-Sheikh per il summit di pace

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato a Sharm el-Sheikh per il summit di pace per il Medio Oriente. È stato accolto dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi sulla pista dell'aeroporto, ai piedi della scaletta dell'Air Force One. Dopo essersi fermati brevemente a parlare, i due leader sono saliti assieme a bordo di un'auto con le bandierine dei loro Paesi, con cui si sono diretti al centro congressi sede del summit. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

