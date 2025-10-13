Donald Trump arriva a Sharm el-Sheikh per il summit di pace
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato a Sharm el-Sheikh per il summit di pace per il Medio Oriente. È stato accolto dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi sulla pista dell'aeroporto, ai piedi della scaletta dell'Air Force One. Dopo essersi fermati brevemente a parlare, i due leader sono saliti assieme a bordo di un'auto con le bandierine dei loro Paesi, con cui si sono diretti al centro congressi sede del summit. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: donald - trump
Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park
La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein
Il falso video del Presidente della Liberia Joseph Boakai contro Donald Trump
Donald Trump ha celebrato la fine della guerra e la nascita di una nuova fase di pace e cooperazione nella regione, parlando per oltre un'ora alla Knesset, il parlamento israeliano a Gerusalemme, ha sottolineato il ruolo degli Stati Uniti e di Israele in questo pr - facebook.com Vai su Facebook
#Pace in #TerraSanta: gli ostaggi tornano a casa. La guerra si chiude con la firma a #sharmelsheikh degli accordi voluti dal presidente #USA Donald #Trump. Oggi #13ottobre se ne parla a @siamonoitv2000 alle 15.15 con Gianni @riotta. In collegamento da - X Vai su X
Donald Trump arriva in Israele accolto da Netanyahu: due autocrati per un giorno comunque storico - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è arrivato in Israele per rivolgersi al Parlamento israeliano, prima di recarsi a Sharm el- Riporta globalist.it
A Sharm passerella pronta, medaglie e leader in attesa: Trump in ritardo di ore. Mistero Netanyahu - Pronte le prime onorificenze, quella di Herzog e di Al Sisi (l’Ordine del Nilo) conferita anche a Mandela. Come scrive repubblica.it