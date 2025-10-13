Donald il parvenu diventato Re

Gesti scomposti e lessico pieno di limiti ma spazzando via secoli di diplomazia Trump ha costretto tutti alla tregua. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Donald il parvenu diventato Re

GLI ORFANI DI GUERRA di Marco Travaglio Fq - 10 ottobre 2025 - L’accordo di pace per Gaza e non solo, quale che ne sia la durata, conferma ciò che abbiamo sempre sospettato: in politica estera Donald Trump è il peggior presidente degli Stati Uniti degli u Vai su Facebook

Donald e Melania Trump, le gaffe a Windsor: la frase probita del tycoon a Kate, il look inopportuno della first lady, l'affronto a Camilla - Se Melania è stata assolta per non aver fatto la riverenza, è stato decisamente condannata la sua totale mancanza di riguardo nei confronti di Camilla. Secondo ilmessaggero.it

Trump: "Per israeliani e palestinesi l'incubo è finito, ora è tempo di un futuro luminoso" - Gesti scomposti e lessico pieno di limiti ma spazzando via secoli di diplomazia Trump ha costretto tutti alla tregua ... Lo riporta lastampa.it

Keir Starmer e re Carlo ce l’hanno messa tutta per ingraziarsi Trump - Giovedì il presidente statunitense Donald Trump ha incontrato in Inghilterra il primo ministro britannico Keir Starmer: i due hanno fatto due conferenze stampa con molti complimenti, e hanno ... Si legge su ilpost.it