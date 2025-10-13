Don Samuele Marelli rinviato a giudizio per violenza sessuale

È fissata per febbraio 2026 l’udienza preliminare al Tribunale di Monza per la vicenda di don Samuele Marelli, il sacerdote brianzolo accusato di violenza sessuale aggravata.Dove aveva svolto il suo servizio Il religioso, 49 anni, nei mesi scorsi era finito al centro delle cronache nazionali per. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

