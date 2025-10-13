Don Samuele Marelli rinviato a giudizio per violenza sessuale
È fissata per febbraio 2026 l’udienza preliminare al Tribunale di Monza per la vicenda di don Samuele Marelli, il sacerdote brianzolo accusato di violenza sessuale aggravata.Dove aveva svolto il suo servizio Il religioso, 49 anni, nei mesi scorsi era finito al centro delle cronache nazionali per. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: samuele - marelli
Seregno, la difesa di don Samuele Marelli: nessun abuso, ho sbagliato a lasciare liberi sul tema nudità
Don Samuele Marelli, accusato di violenze sessuali su 4 ragazzi: “Ho esagerato sul tema nudità, ma nego gli abusi”
La pubblico ministero di Monza, Francesca Gentilini, ha chiesto il rinvio a giudizio per don Samuele Marelli Il 49enne, ormai ex responsabile dei centri parrocchiali di Seregno (Monza e Brianza), è accusato di violenza sessuale e atti sessuali con minori. Le vitt - facebook.com Vai su Facebook
? Seregno, la difesa di don Samuele Marelli: nessun abuso, ho sbagliato a lasciare liberi sul tema nudità http://dlvr.it/TNdL4t #Seregno #DonMarelli #ViolenzaSessuale #Giustizia #Oratorio - X Vai su X
Don Samuele Marelli, accusato di violenze sessuali su 4 ragazzi: “Ho esagerato sul tema nudità, ma nego gli abusi” - È stato chiesto il rinvio a giudizio per don Samuele Marelli, il sacerdote che è accusato di aver abusato di quattro ragazzi durante il suo incarico ... fanpage.it scrive
Seregno, chiesto il rinvio a giudizio per violenza sessuale aggravata di don Samuele Marelli - La sorte del sacerdote, 49 anni, fino al gennaio del 2024 alla guida della pastorale giovanile locale, sarà decisa dall'udienza preliminare, in programma in febbraio a Monza ... Lo riporta msn.com