Don Samuele Marelli accusato di violenze sessuali su 4 ragazzi | Ho esagerato sul tema nudità ma nego gli abusi

È stato chiesto il rinvio a giudizio per don Samuele Marelli, il sacerdote che è accusato di aver abusato di quattro ragazzi durante il suo incarico a Seregno (Monza e Brianza). Durante l'interrogatorio di maggio avrebbe negato gli episodi e sostenuto di aver solo "esagerato con il tema nudità". 🔗 Leggi su Fanpage.it