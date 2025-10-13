Don Samuele Marelli accusato di violenze sessuali su 4 ragazzi | Ho esagerato sul tema nudità ma nego gli abusi
È stato chiesto il rinvio a giudizio per don Samuele Marelli, il sacerdote che è accusato di aver abusato di quattro ragazzi durante il suo incarico a Seregno (Monza e Brianza). Durante l'interrogatorio di maggio avrebbe negato gli episodi e sostenuto di aver solo "esagerato con il tema nudità". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Seregno, la difesa di don Samuele Marelli: nessun abuso, ho sbagliato a lasciare liberi sul tema nudità
Seregno, la difesa di don Samuele Marelli: nessun abuso, ho sbagliato a lasciare liberi sul tema nudità
Don Samuele Marelli, accusato di violenze sessuali su 4 ragazzi: "Ho esagerato sul tema nudità, ma nego gli abusi" - È stato chiesto il rinvio a giudizio per don Samuele Marelli, il sacerdote che è accusato di aver abusato di quattro ragazzi durante il suo incarico ...
Don Marelli accusato di violenza sessuale: «Ho esagerato a mostrarmi nudo, ma non ho abusato di quei ragazzi» - Don Samuele Marelli, 49 anni, ex responsabile dei centri parrocchiali di Seregno, è accusato di violenza sessuale su 4 ragazzi.