Dominic Thiem | Il tennis è uno sport per ricchi A un ragazzino serve almeno un milione di euro
L'ex tennista austriaco ha parlato dei costi del tennis, che sono elevatissimi già per i ragazzini che vogliono provarci: "Dai 13 ai 18 anni serve un milione, chi non ce la ha dei finanziatori, che poi pretendono una parte dei guadagni". 🔗 Leggi su Fanpage.it
