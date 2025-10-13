Bologna, 13 ottobre 2025 — Mettere via il telefono per un giorno, riscoprendo il piacere di parlare, camminare, guardarsi negli occhi. In Emilia-Romagna è partito ufficialmente il progetto delle “domeniche detox”, un’iniziativa che invita cittadini di ogni età a vivere, una volta al mese fino a maggio 2026, una giornata senza smartphone. Un esperimento sociale e culturale lanciato dall’assessora regionale al Welfare, Isabella Conti, che spiega: “Non è una crociata contro la tecnologia, ma un invito a un uso più consapevole — le sue parole — La vita vera scorre fuori dagli schermi, e vogliamo ricordarlo a noi adulti prima ancora che ai ragazzi”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Domenica senza cellulare, gli appuntamenti "detox" a Bologna e in Emilia-Romagna per riscoprire la vita reale: la mappa degli eventi