domenica in vibra di emozioni con venier e cerno

Bollicinevip.com | 13 ott 2025

. Il nuovo talk di Mara Venier e Tommaso Cerno rinnova lo spirito di Domenica In, catturando milioni di telespettatori con un mix di autenticità, passione e dialoghi sinceri che riportano la TV italiana al centro del cuore del pubblico. La sfida tra i colossi del pomeriggio televisivo. Nel pomeriggio della domenica, il programma Amici di Maria De Filippi rimane in cima agli ascolti, ma Domenica In sorprende con una crescita costante. A dare nuova linfa al format è il confronto diretto e vivace guidato da Mara Venier insieme al giornalista e direttore del quotidiano Tempo, Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

