La domanda, alla vigilia, se la sono posta in molti: “ Quanto durerà il gioco telefonico a Domenica In? “. Ora abbiamo la risposta: “Tre puntate”. Se verrà riproposto non è dato sapere, ma il tremendo Tabellone con protagonista Teo Mammucari, già cambiato nella seconda puntata, è definitivamente scomparso dal programma della domenica pomeriggio di Rai 1 per far spazio alla magia. Nella puntata di ieri il segmento Giochiamo con Teo ha visto al centro della scena numeri di prestigio e illusionismo – di cui l’ex volto Mediaset è grande appassionato – e l’ospitata del Mago Silvan, che ha riproposto alcune sue ‘magie’. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Domenica In fa la magia: scomparso il gioco del Tabellone