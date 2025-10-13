Domenica In e la depressione di Vittorio Sgarbi trattata come un raffreddore | così la Rai banalizza la salute mentale

Nel caso Sgarbi, la TV pubblica trasforma una malattia seria in chiacchiera da bar. Con tanto di minacce di suicidio in diretta e un "processo" mediatico a Evelina, figlia del critico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

domenica depressione vittorio sgarbiDomenica In e la depressione di Vittorio Sgarbi trattata come un raffreddore: così la Rai banalizza la salute mentale - Con tanto di minacce di suicidio in diretta e un “processo” mediatico a Evelina, figlia del critico. Secondo fanpage.it

domenica depressione vittorio sgarbiDomenica In, Venier sbotta con la figlia di Vittorio Sgarbi: "Dovevi fare questo". E le dà un consiglio (in lacrime) - Nella puntata del 12 ottobre, tante emozioni e rivelazioni con Evelina Sgarbi e il suo avvocato: ecco cosa è successo su Rai Uno ... Lo riporta libero.it

