Domenica In e la depressione di Vittorio Sgarbi trattata come un raffreddore | così la Rai banalizza la salute mentale

Nel caso Sgarbi, la TV pubblica trasforma una malattia seria in chiacchiera da bar. Con tanto di minacce di suicidio in diretta e un "processo" mediatico a Evelina, figlia del critico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

(Adnkronos) - "Sono lì con voi in spirito, presto ci sarò anche di persona". E' il messaggio audio che Vittorio Sgarbi invia a Domenica In. Il critico d'arte si sta riprendendo dopo mesi durissimi, caratterizzati da un ricovero al policlinico Gemelli per depressione.

Domenica In e la depressione di Vittorio Sgarbi trattata come un raffreddore: così la Rai banalizza la salute mentale - Con tanto di minacce di suicidio in diretta e un “processo” mediatico a Evelina, figlia del critico. Secondo fanpage.it

Domenica In, Venier sbotta con la figlia di Vittorio Sgarbi: "Dovevi fare questo". E le dà un consiglio (in lacrime) - Nella puntata del 12 ottobre, tante emozioni e rivelazioni con Evelina Sgarbi e il suo avvocato: ecco cosa è successo su Rai Uno ...