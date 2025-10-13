L’Italia domani giocherà contro l’Israele per le qualificazioni al Mondiale 2026. Il match è considerato ad alta tensione, in quanto è stato confermato ad Udine, luogo dove si giocherà la partita, il corteo pro Palestina. Misure di sicurezza in vista di Italia-Israele a Udine. Repubblica scrive: Udine blindata e divisa dallo scontro politico, dentro uno stadio che si annuncia in parte vuoto. Sono stati emessi finora 8mila dei 16mila biglietti in vendita: la capienza è ridotta rispetto ai 25mila posti dello stadio Friuli. La tregua a Gaza ha solo allentato la pressione in vista del corteo di protesta dei pro-Pal, confermato per domani alle 17. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Domani Italia-Israele, 8mila biglietti venduti e corteo pro Pal a Udine nel pomeriggio (Repubblica)