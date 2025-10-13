Dodici bambini cardiopatici del Policlinico San Donato ospiti da Ferdy Wild
Per il terzo anno consecutivo, i bimbi del reparto di Cardiochirurgia Pediatrica dell’IRCCS Policlinico San Donato (Gruppo San Donato) hanno potuto trascorrere una giornata serena presso l’agriturismo Ferdy Wild di Lenna, circondati dalla natura. Grazie alla collaborazione tra GSD Foundation ETS, la fondazione non profit del Gruppo San Donato, e AICCA (Associazione Italiana Cardiopatici Congeniti Bambini e Adulti), è stato possibile organizzare questa giornata speciale che ha regalato ai piccoli ospiti momenti di gioia e spensieratezza. Accompagnati dalle proprie famiglie e dal personale di AICCA, 12 bambini affetti da cardiopatie congenite hanno potuto divertirsi godendo dell’aria aperta e degli spazi verdi, vivendo un’esperienza di normalità a contatto con la natura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: dodici - bambini
Degrado e abbandono, cinque bambini trovati in casa con dodici cani a Latina. Il Garante dell’Infanzia: “Violati i diritti fondamentali dei minori”
Empoli: nati 7 bambini in dodici ore, notte da record all’ospedale
Dodici ore intense di scienza e divulgazione che hanno coinvolto bambini, giovani e famiglie in esperienze interattive e didattiche - facebook.com Vai su Facebook
Bambini cardiopatici in gita fra la natura e gli animali alla scoperta dell’agriturismo - Con la dovuta sorveglianza sanitaria, alcuni giovani pazienti in cura nel reparto di cardio- Da msn.com
Al Niguarda di Milano la casa che ospiterà famiglie di bambini cardiopatici - Il futuro ha gli occhi di un bambino che si sveglia dopo una delicata operazione al cuore, con l’avvio dei lavori di ‘Casa Cuore di bimbi’, che ospiterà nell’Ospedale Niguarda a Milano le ... Lo riporta repubblica.it