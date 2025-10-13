Per il terzo anno consecutivo, i bimbi del reparto di Cardiochirurgia Pediatrica dell’IRCCS Policlinico San Donato (Gruppo San Donato) hanno potuto trascorrere una giornata serena presso l’agriturismo Ferdy Wild di Lenna, circondati dalla natura. Grazie alla collaborazione tra GSD Foundation ETS, la fondazione non profit del Gruppo San Donato, e AICCA (Associazione Italiana Cardiopatici Congeniti Bambini e Adulti), è stato possibile organizzare questa giornata speciale che ha regalato ai piccoli ospiti momenti di gioia e spensieratezza. Accompagnati dalle proprie famiglie e dal personale di AICCA, 12 bambini affetti da cardiopatie congenite hanno potuto divertirsi godendo dell’aria aperta e degli spazi verdi, vivendo un’esperienza di normalità a contatto con la natura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Dodici bambini cardiopatici del Policlinico San Donato ospiti da Ferdy Wild