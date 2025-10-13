Docenti abilitandi dell’anno accademico 2025 26 esclusi dal concorso PNRR3 | richiesta di intervento correttivo

Un gruppo di docenti iscritti ai percorsi abilitanti da 30 CFU, con anno accademico 20252026 e conclusione prevista entro dicembre 2025 o gennaio 2026, segnala la mancanza del riferimento normativo nel bando del concorso PNRR3. L'articolo Docenti abilitandi dell’anno accademico 202526 esclusi dal concorso PNRR3: richiesta di intervento correttivo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

