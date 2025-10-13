Diventa operatore professionista in Interventi Assistiti con gli Animali Pet Therapy

A marzo 2026 parte il nuovo corso biennale organizzato da Antropozoa Prenderà avvio a marzo 2026 la nuova edizione del corso biennale professionalizzante per operatori in Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), promosso da Antropozoa, ente di formazione riconosciuto per il suo approccio scientifico e multidisciplinare. Antropozoa è inoltre l’unico centro in Italia affiliato a ISAAT (International Society for Animal Assisted Therapy), organismo internazionale che certifica elevati standard di qualità nella formazione nel campo della pet therapy. In un settore in continua crescita, onde si incontrano salute, educazione e benessere animale, è fondamentale affidarsi a percorsi formativi seri e strutturati. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Diventa operatore professionista in Interventi Assistiti con gli Animali (Pet Therapy)

