Disinformazione e oligopoli | difendere il giornalismo indipendente per proteggere la democrazia in Europa
Democrazia, conoscenza, partecipazione: è il patrimonio di valori europei che si fonda sull'architettura culturale di un'informazione libera e responsabile, oggi a rischio per gli effetti globali di una congiuntura economica e di un progresso tecnologico che ne stanno minando le basi con una velocità superiore ad ogni "puntello" normativo. Tra oligopoli internazionali, "furti" di proprietà intellettuale,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: disinformazione - oligopoli
Disinformazione e oligopoli: difendere il giornalismo indipendente per proteggere la democrazia in Europa - A Bruxelles il confronto tra istituzioni e editoria. Da msn.com
Difendere il giornalismo per salvare la democrazia: il messaggio dei Colloqui - La trappola della disinformazione e il futuro del rapporto tra media e società al centro dei dialoghi svolti nella cittadina pusterese. giornaletrentino.it scrive