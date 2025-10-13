Disfagia | l’Asl Taranto al Congresso ESSD di Atene
La scorsa settimana nella città di Atene si è svolto il Congresso della European Society for Swallowing Disorders (Società Europea per i disturbi della deglutizione), l'associazione internazionale che promuove in tutta Europa la cura, l'istruzione e la ricerca sulla fisiologia della deglutizione e sui disturbi correlati alla disfagia. Il congresso nella capitale greca ha registrato l'intervento di importanti relatori da tutta Europa, nonché dall'Asia e dal continente americano. La ASL Taranto è stata rappresentata da un lavoro scientifico sulla disfagia orofaringea nella distrofia oculo faringea, patologia che, seppur rara, affligge anche il nostro territorio; la ricerca è stata prodotta dal Dott.
In questa notizia si parla di: disfagia - taranto
