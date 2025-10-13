Disegni d’autore dalla Montagna spaccata

Lecceprima.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GALATONE - Lo scatto di un nostro lettore, Antonio Provenzano, da località “Montagna spaccata”, nel territorio di Galatone. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: disegni - autore

Cerca Video su questo argomento: Disegni D8217autore Montagna Spaccata