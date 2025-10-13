Disastro Pioltello la procura contro le assoluzioni | Sostanziale incapacità di Rfi a garantire condizioni di sicurezza

C'è stata una "sostanziale incapacità" di Rete ferroviaria italiana nella "qualità di gestore dell'infrastruttura, di garantirne le condizioni di sicurezza" e una "resistenza" della stessa "società e dei suoi vertici", tra cui l'allora amministratore delegato, "almeno fino all'incidente di Pioltello, a rivalutare criticamente il proprio sistema manutentivo, indagando e intervenendo sulle cause di inefficienza". E quelle omissioni anche dell'amministratore delegato su "profili organizzativi 'sistemici'" hanno "creato condizioni tali da non permettere una rapidità di intervento commisurata alla gravità del pericolo".

Disastro ferroviario di Pioltello, pm ricorre contro le assoluzioni: "Rfi e l'ex ad non garantirono la sicurezza" - Nell'impugnazione i pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti, che hanno coordinato l'inchiesta con l'aggiunta Tiziana Sicilano, chiedono condanne in secondo grado

