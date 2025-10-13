Disastro ferroviario di Pioltello pm ricorre contro le assoluzioni | Rfi e l’ex ad non garantirono la sicurezza
Milano, 13 ottobre 2025 – A più di sette anni dal disastro ferroviario di Pioltello e dopo circa 8 mesi dalla sentenza di primo grado – che lo scorso 25 febbraio ha visto assolvere otto imputati tra vertici e dirigenti di Rfi, tra cui l'ex ad Maurizio Gentile e la stessa società, mentre ha condannato solo l'ex responsabile dell'Unità manutentiva, Marco Albanesi, a 5 anni e 3 mesi – la Procura di Milano ha deciso di fare ricorso. Processo per la strage di Pioltello. Assolti dopo 7 anni tutti i manager. Una sola condanna per il guasto Nell’atto di appello depositato si legge che c’è stata una "sostanziale incapacità" di Rete ferroviaria italiana nella "qualità di gestore dell'infrastruttura, di garantirne le condizioni di sicurezza" e una "resistenza" della stessa "società e dei suoi vertici", tra cui l'allora Ad, "almeno fino all'incidente di Pioltello, a rivalutare criticamente il proprio sistema manutentivo, indagando e intervenendo sulle cause di inefficienza". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: disastro - ferroviario
Disastro ferroviario in Germania: morti e feriti dopo il deragliamento di un treno nel Baden-Württemberg
Incidente ferroviario, cosa è successo davvero: le cause di un disastro
Disastro ferroviario di Pioltello, assolti i manager Rfi: nessuna carenza nella sicurezza
SICUREZZA SIMULAZIONE MAXI EMERGENZA STAZIONE DI ROVIGO #RFI – Rete Ferroviaria Italiana, #SUEM118, Corpo Vigili del Fuoco e Croce Rossa Italiana - Comitato di Rovigo insieme per simulare disastro ferroviario e soccorsi necessari in amb - facebook.com Vai su Facebook
Con @daniboni e @marcoocchipintj vi parliamo del disastro ferroviario tra Andria e Corato del 2016, costato la vita a 23 persone. Dopo la sentenza d’appello, abbiamo raccolto le parole dei condannati e dei dirigenti di Ferrotramviaria #LeIene - X Vai su X
Disastro ferroviario Pioltello, pm ricorre contro assoluzioni - C'è stata una "sostanziale incapacità" di Rete ferroviaria italiana nella "qualità di gestore dell'infrastruttura, di garantirne le condizioni di sicurezza" e una "resistenza ... Secondo msn.com
Disastro di Pioltello, le motivazioni dell’assoluzione: «La gestione sicurezza Rfi fu corretta» - Il Tribunale di Milano: dopo tre anni di processo nessuna prova di carenze nel sistema di sicurezza ferroviaria. ecodibergamo.it scrive