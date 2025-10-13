Disastro ferroviario di Pioltello pm ricorre contro le assoluzioni | Rfi e l’ex ad non garantirono la sicurezza

Milano, 13 ottobre 2025 – A più di sette anni dal disastro ferroviario di Pioltello e dopo circa 8 mesi dalla sentenza di primo grado – che lo scorso 25 febbraio ha visto assolvere otto imputati tra vertici e dirigenti di Rfi, tra cui l'ex ad Maurizio Gentile e la stessa società, mentre ha condannato solo l'ex responsabile dell'Unità manutentiva, Marco Albanesi, a 5 anni e 3 mesi – la Procura di Milano ha deciso di fare ricorso. Processo per la strage di Pioltello. Assolti dopo 7 anni tutti i manager. Una sola condanna per il guasto Nell’atto di appello depositato si legge che c’è stata una "sostanziale incapacità" di Rete ferroviaria italiana nella "qualità di gestore dell'infrastruttura, di garantirne le condizioni di sicurezza" e una "resistenza" della stessa "società e dei suoi vertici", tra cui l'allora Ad, "almeno fino all'incidente di Pioltello, a rivalutare criticamente il proprio sistema manutentivo, indagando e intervenendo sulle cause di inefficienza". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

