Disastro ferroviario di Pioltello la Procura ricorre contro le 8 assoluzioni | Condannare vertici Rfi e l'azienda

Lo scorso 25 febbraio il Tribunale di Milano ha condannato l'ex responsabile dell'unità manutentiva di Rfi a 5 anni e 3 mesi per il disastro di Pioltello del 2018 e assolto gli altri otto imputati. La Procura ora ha presentato ricorso in Appello chiedendo la condanna anche per l'ex ad Maurizio Gentile e l'azienda come "responsabile dell'illecito amministrativo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

