Disastro ferroviario di Pioltello la Procura ricorre contro le 8 assoluzioni | Condannare vertici Rfi e l'azienda

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 25 febbraio il Tribunale di Milano ha condannato l'ex responsabile dell'unità manutentiva di Rfi a 5 anni e 3 mesi per il disastro di Pioltello del 2018 e assolto gli altri otto imputati. La Procura ora ha presentato ricorso in Appello chiedendo la condanna anche per l'ex ad Maurizio Gentile e l'azienda come "responsabile dell'illecito amministrativo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: disastro - ferroviario

Disastro ferroviario in Germania: morti e feriti dopo il deragliamento di un treno nel Baden-Württemberg

Incidente ferroviario, cosa è successo davvero: le cause di un disastro

Disastro ferroviario di Pioltello, assolti i manager Rfi: nessuna carenza nella sicurezza

disastro ferroviario pioltello procuraDisastro ferroviario di Pioltello, la Procura ricorre contro le 8 assoluzioni: “Condannare vertici Rfi e l’azienda” - Lo scorso 25 febbraio il Tribunale di Milano ha condannato l'ex responsabile dell'unità manutentiva di Rfi a 5 anni e 3 mesi per il disastro di Pioltello ... Lo riporta fanpage.it

disastro ferroviario pioltello procuraDisastro Pioltello, la procura contro le assoluzioni: “Sostanziale incapacità di Rfi a garantire condizioni di sicurezza” - La procura di Milano ha impugnato le assoluzioni per il disastro di Pioltello del 2018, contestando una "sostanziale incapacità" di Rfi di garantire sicurezza ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Disastro Ferroviario Pioltello Procura