Disarmo pace e umanità | tre parole da mettere al centro del dibattito pubblico La vicedirettrice Maddalena Oliva invita ad abbonarsi al Fatto

Ilfattoquotidiano.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ci siamo schierati a fianco dei palestinesi della Striscia da subito, senza se e senza ma. Abbiamo raccontato negli ultimi due anni la deriva bellicista e questa logica perversa dell’escalation militare. Oltre a fare quello che abbiamo imparato in questi anni, vi abbiamo abituati a fare meglio: cioè stare attaccati al potere e cercare di denunciare tutte le malefatte, i conflitti di interessi, non solo di questo governo. E abbiamo raccontato quello che gli altri non vi raccontano, lo abbiamo fatto con le nostre inchieste: ne cito solamente due nell’ultimo anno: “Grattacieli puliti” del nostro Gianni Barbacetto o le inchieste su Daniela Santanchè e su Sgarbi del nostro Thomas Mackinson. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

