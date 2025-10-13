Disarmo pace e umanità | tre parole da mettere al centro del dibattito pubblico La vicedirettrice Maddalena Oliva invita ad abbonarsi al Fatto
La rete aretina Pace e Disarmo per l'80esimo anniversario di Hiroshima
Malore sul cammino per pace e disarmo: addio a Frigerio
Premio giornalistico Colombe d'Oro per la Pace vinto da 3 reporter a Gaza, l'appello di Archivio Disarmo: "Tajani li faccia venire in Italia"
La #pace vera nasce dal #disarmo e dal #dialogo, non dalla #deterrenza #papaleone #PopeLeoXIV - facebook.com Vai su Facebook
«La #Legge185 - sottolinea @RetePaceDisarmo - pur se depotenziata nel corso degli anni, continua a garantire livelli ragionevoli di controllo e trasparenza su un ambito cruciale e problematico come l’export di armamenti» #ExportArmi - X Vai su X
Disarmo, governo e ricostruzione: il futuro in tre fasi (e tutte le incognite) - Il ruolo del team internazionale, la riforma dell'Anp e il piano per deradicalizzare Gaza ... Scrive msn.com
Disarmo di Hamas, il messaggio dell'Idf e gli ostaggi: ecco quali sono i nodi dell'accordo annunciato da Trump - Numerosi i punti ancora da definire dopo l'annuncio dell'accordo per la pace nella Striscia di Gaza Il diavolo si nasconde nei dettagli. Secondo msn.com